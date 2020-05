Coronavirus, la Germania riparte: feste col gomito e mascherine

La Bundesliga è il primo grande campionato di calcio che riparte in piena epidemia di Coronavirus. La 26esima giornata è andata in scena tra mascherine variopinte, stadi deserti e blindati, distanziamento tra staff, steward e personale della panchina prima della discesa in campo.

Niente abbracci ed esultanza sfrenate dopo i gol, ma solo sorrisi, applausi e festeggiamenti con il gomito, come da nuovo regolamento. La parte del leone nel pomeriggio di sabato l’ha fatta il Borussia Dortmund, che ha piegato per 4-0 lo Schalke 04 con le reti di Haaland, Guerreiro (doppietta) e Hazard.

Ora i gialloneri sono secondi a -1 dal Bayern in campo domenica. Lipsia bloccato in casa dal Friburgo ma sempre terzo, roboante vittoria dell’Hertha Berlino in casa dell’Hoffenheim.

Da segnalare gli applausi sui social di Zlatan Ibrahimovic che su Instagram ha postato un messaggio che sa di sfogo nei confronti della situazione in Italia. “Bundesliga. Lo dicono, lo fanno. Grazie”, è la frase di Ibra con la bandiera tedesca sullo sfondo. Un segnale evidente, anche se indiretto, alle istituzioni italiane, che ancora non hanno dato il via libera per la ripresa del campionato, che in ogni caso non avverrà prima di un mese (la data indicata dalla Lega è del 13 giugno).

I risultati

Augusta-Wolfsburg 1-2

Dortmund-Schalke 4-0

Dusseldorf-Paderborn 0-0

Hoffenheim-Hertha 0-3

Lipsia-Friburgo 1-1

SPORTAL.IT | 16-05-2020 17:34