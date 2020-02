Coronavirus, la Juventus Under 23 finisce in quarantena

I casi di Coronavirus alla Pianese inquietano la Juventus: il club torinese ha deciso di sospendere le attività della squadra Under 23, che milita nel campionato di Lega Pro.

Attualmente nella squadra di serie C, che aveva affrontato la Pianese nell'ultimo turno di campionato, non risultano casi di Coronavirus e i giocatori sono asintomatici, ma la società bianconera non vuole prendere rischi e ha disposto il rompete le righe.

I giocatori della rosa, che questa settimana non si sono allenati con la prima squadra, dovranno rimanere in quarantena presso la propria abitazione fino all'8 marzo.

"Le attività di allenamento della Under 23 bianconera sono temporaneamente sospese – è il comunicato della Juventus -. La misura di prevenzione è stata decisa su indicazione, e in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali, da parte delle autorità sanitarie di Alessandria (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP), con cui il personale sanitario di Juventus è in costante contatto".

"Il motivo sono i nuovi casi di contagio al COVID-19, emersi in queste ultime ore fra i giocatori della U.S. Pianese, che i bianconeri hanno affrontato lo scorso 23 febbraio al "Moccagatta" di Alessandria. Si specifica che, a sei giorni dalla partita, i giocatori bianconeri permangono asintomatici e sono sotto controllo medico. La Juventus è in costante contatto con la LegaPro".

SPORTAL.IT | 29-02-2020 20:01