Coronavirus, la Lega Serie A: rinviate 6 gare al 13 maggio

Ad ora la situazione è questa: la 7° giornata di ritorno del campionato di Serie A è una sequenza di rinvii a mercoledì 13 maggio. In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e a tutela della salute e della sicurezza pubblica”, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha optato per il rinvio.

Inizialmente le gare in questione erano previste a porte chiuse, come da Comunicato Ufficiale n.191 del 27 febbraio 2020. Una decisione rivista a causa della necessità di contenere e gestire l’emergenza coronavirus, secondo quanto disposto dalle autorità competenti.

Quali sono le partite che si giocano il 13 maggio

In seguito alla decisione della Lega, il calendario si modifica salvo nuova variazione nel modo seguente. Le partite nelle aree interessate dal decreto dovranno giocarsi il 13 maggio prossimo, compresa Samp-Hellas Verona, rinviata con Comunicato Ufficiale n. 193 del 29 febbraio 2020.

JUVENTUS – INTER;

MILAN – GENOA;

PARMA – SPAL;

SASSUOLO – BRESCIA;

UDINESE – FIORENTINA;

SAMPDORIA-HELLAS VERONA

La data di recupero delle gare citate, si legge nella nota, è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020, sal vo ulteriori modifiche.

Coppa Italia: quando si disputerà la finale

Nello stesso comunicato, la Lega ha reso nota la data in cui si disputerà la Finale di Coppa Italia che è stata programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020.

VIRGILIO SPORT | 02-03-2020 10:48