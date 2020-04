Coronavirus: la mamma di Pep Guardiola è morta a 82 anni

Grave lutto per il tecnico del Manchester City Pep Guardiola: la madre Dolors Sala è morta a 82 anni a Manresa, in Catalogna, dopo aver contratto il Coronavirus.

A renderlo noto il club in una nota: “La famiglia del Manchester City è devastata nel riferire oggi la morte della madre di Pep Guardiola, Dolors Sala Carrió a Manresa, a Barcellona, dopo aver contratto il Coronavirus. Aveva 82 anni”.

“Tutti coloro che sono associati al club inviano le loro più sentite condoglianze a Pep, alla sua famiglia e a tutti i loro amici in questo momento così doloroso” conclude il comunicato.

A migliaia i tweet, i post, e i messaggi di cordoglio sui social per l’ex allenatore del Barcellona, che due settimane fa aveva deciso di versare una cifra pari a un milione di euro al Fundació Àngel Soler Daniel, fondazione gestita dal Col·legi de Metges di Barcellona e che si occupa dell’acquisto e della fornitura di attrezzature mediche durante la pandemia di Coronavirus in corso.

L’offerta del tecnico del Manchester City era stata diretta all’acquisto di elementi protettivi – come maschere, occhiali, guanti in lattice, disinfettanti – e di respiratori, oltre ad altri articoli necessari per affrontare il Covid-19. L’intero materiale è stato distribuito in tutto il territorio catalano. Oltre all’acquisto di materiale, la campagna finanzia anche la produzione alternativa – attraverso la stampa 3D – di respiratori artificiali e altri elementi di protezione per il personale sanitario.

SPORTAL.IT | 06-04-2020 16:28