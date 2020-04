Coronavirus, la MotoGp perde i pezzi: cancellate altre tre gare

Fim, Irta e Dorna Sports, organizzatori del Motomondiale, hanno annunciato ufficialmente la cancellazione di ben tre gare a causa dell’emergenza coronavirus: i Gran Premi rimossi dal calendario sono quelli di Germania, Olanda e Finlandia. Le misure prese dai governi dei rispettivi Paesi hanno influenzato la decisione degli organizzatori.

Il Gp di Germania avrebbe dovuto corrersi sul circuito del Sachsenring nel fine settimana dal 19 al 21 giugno, quello di Olanda, sulla storica pista di Assen, doveva disputarsi dal 26 al 28 giugno mentre quello di Finlandia, che avrebbe dovuto segnare il debutto in MotoGp del KymiRing, era in programma dal 10 al 12 luglio. Per nessuna delle tre gare è stata possibile una ricollocazione in calendario.

Oltre ai Gran Premi di MotoGp, Moto2 e Moto3, gli organizzatori hanno confermato la cancellazione di tutti gli eventi collaterali, come la MotoE, la Northern Talent Cup e la Rookies Cup, che avrebbero dovuto svolgersi sugli stessi tracciati durante gli stessi weekend.

Grande rammarico è stato espresso da Carmelo Ezpeleta, presidente di Dorna Sports: “E’ con grande tristezza che annunciamo la cancellazione di questi tre importanti Gran Premi dal calendario MotoGp. Il Gp della Germania si corre su un tracciato unico dalla storia incredibile, il KymiRing avrebbe dovuto rappresentare una splendida nuova pista sulla quale far correre una gara di Motomondiale per la prima volta in Finlandia dal 1982. Assen, poi, è un circuito iconico, l’unico ad aver sempre ospitato un Gran Premio Mondiale sin dalla sua istituzione nel 1949, senza interruzioni”.

“Da parte di Dorna vorrei ringraziare tutti i fan per la loro comprensione e la loro pazienza, nell’attesa che la situazione migliori. Non vediamo l’ora di tornare al Sachsenring e ad Assen nel 2021, e sempre nella prossima stagione aspettiamo con trepidazione il debutto al KymiRing” ha concluso Ezpeleta.

SPORTAL.IT | 29-04-2020 12:42