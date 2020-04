Coronavirus, il riscatto di Federica Pellegrini: "Grazie Conte"

Federica Pellegrini non si risparmia, neanche quando è il momento di asserire quanta sia stata frustrante e lunga l’attesa. La campionessa, la Divina, non aveva mai celato la sua resistenza ad astenersi dagli allenamenti e la sua personale volontà mista a desiderio di tornare ad allenarsi e a riprendere il discorso interrotto, nonostante la decisione di rinviare le Olimpiadi di Tokyo al prossimo anno a causa dell’emergenza coronavirus.

Federica Pellegrini e l’annuncio del premier Conte: la reazione social

Su Instagram, la Pellegrini ha palesato entusiasmo e sollievo, a modo suo dopo l’annuncio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha sancito l’ingresso in una nuova fase almeno per quanto riguarda gli allenamenti di atleti che svolgono attività individuali: “Aspetta aspetta che comincio a scaldarmi bene, settimana prossima si ricomincia. Grazie Conte”.

L’asta di Federica pellegrini per Bergamo

Ciò con la consapevolezza che la fase di contenimento sociale dell’epidemia, in alcune aree del nostro Paese, è ancora distante dal potersi sostenere come conclusa. Un concetto ribadito dallo stesso presidente e che ha sempre trovato sensibile Federica, la quale ha messo all’asta i propri cimeli per sostenere Bergamo, prostrata dalla violenza del Covid-19.

Da quell’evento, organizzato in un nulla e con la tenacia e la determinazione di sempre, la Pellegrini è riuscita comunque a devolvere ben 66.100 euro alla struttura ospedaliera Papa Giovanni XXIII, in quella che è diventata la città simbolo della pandemia. E che sta ancora affrontando con coraggio e dignità la sua crisi, umana e sanitaria, più drammatica.

VIRGILIO SPORT | 27-04-2020 15:10