Coronavirus, la serie A di basket si ferma

La Serie A di basket si ferma per l'emergenza Coronavirus. Dopo i due anticipi giocati sabato e vinti da Sassari su Roma e da Trieste su Pistoia, la Lega ha comunicato che le partite odierne, Varese-Milano, Virtus Bologna- Reggio Emilia, Pesaro-Treviso, Cantù-Cremona, Brescia-Fortitudo Bologna, Venezia-Brindisi sono state sospese.

La nota spiega che "in seguito al nuovo decreto diramato dal Governo, la Lega Basket Serie A, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e sentite anche le società interessate, ha deciso di sospendere tutte le gare della ventiquattresima giornata in programma oggi domenica 8 marzo".

SPORTAL.IT | 08-03-2020 08:56