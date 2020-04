Coronavirus, la Serie A non molla: ipotesi calendario, le date

Ripresa a fine maggio, chiusura nei primi di luglio. Mentre si aspetta da giorni un calo dei contagi di Coronavirus, la Serie A crede ancora nella ripresa della stagione e, sulla base delle indicazioni arrivate nei giorni scorsi da UEFA, FIGC e CONI, studia l’ipotetico calendario per ripartire.

Le intenzioni, secondo Sportmediaset, sarebbero quelle di riprendere a giocare il 20 maggio, con i recuperi della 25esima giornata di campionato. Poi via al tour de force con le ultime 12 giornate di campionato, una partita ogni 3 giorni, in modo da chiudere il torneo entro i primi di luglio. Quindi, spazio alle coppe, a cominciare da quelle europee, Champions ed Europa League.

Nell’assemblea di Serie A tenutasi venerdì, conclusa con un nulla di fatto, è stato diramato questo comunicato: “Si è svolta oggi pomeriggio l’Assemblea della Lega Serie A, alla presenza di tutte le Società collegate in video conferenza. In riunione è stata rappresentata la posizione emersa dal tavolo di lavoro tra UEFA, ECA e Leghe Europee svoltosi ieri”.

“Riguardo alla possibile disputa delle restanti partite di Serie A TIM e di Coppa Italia, la Lega Serie A considererà la ripresa dell’attività sportiva quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, attenendosi, come ha sempre fatto, ai decreti del Governo e tenendo in primaria considerazione la tutela della salute degli atleti e di tutte le persone coinvolte”. Ancora da risolvere i problemi relativi al taglio stipendi di giocatori e dipendenti, e alla ripresa degli allenamenti: l’ultimo decreto del Governo ha vietato fino al 13 aprile le sedute di allenamento. Poi c’è il dilemma dei giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno.

Le possibili date dell’ipotetico nuovo calendario:

20 maggio: recuperi 25esima giornata

23-24 maggio: 27esima giornata

27-28 maggio: 28esima giornata

30-31 maggio: 29esima giornata

3-4 giugno: 30esima giornata

6-7 giugno: 31esima giornata

10-11 giugno: 32esima giornata

13-14 giugno: 33esima giornata

17-18 giugno: 34esima giornata

20-21 giugno: 35esima giornata

24-25 giugno: 36esima giornata

27-28 giugno: 37esima giornata

1-2 luglio: 38esima giornata

SPORTAL.IT | 04-04-2020 13:00