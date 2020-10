Coronavirus, la Serie A studia le contromisure: due gli scenari

Due ipotesi per un Piano B che, nel caso l’aumento dei contagi da coronavirus dovesse diventare insostenibile, eviterebbe la sospensione del campionato di Serie A. Non è un mistero che l’aumento degli atleti positivi (il caso del Genoa è emblematico, ma anche l’Inter ne sta soffrendo parecchio) stia preoccupando i vertici del calcio italiano e, secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, qualcosa di importante si sta muovendo nella direzione di un piano alternativo per evitare una lunga sospensione come accaduto lo scorso anno.

Le ipotesi al vaglio sono precise: la prima è la creazione di una ‘bolla’ come hanno fatto in Nordamerica per concludere le stagioni della NBA di basket e della NHL di hockey su ghiaccio (e come sta facendo in questi giorni il baseball MLB per Championship Series e World Series). La seconda è quella di una stagione ‘accorciata’, con playoff per stabilire le posizioni finali del campionato. E non è nemmeno detto che le due soluzioni si escludano a vicenda.

La FIGC, la Lega Serie A e i venti club della massima divisione vogliono evitare una sospensione che danneggerebbe ulteriormente un sistema già fortemente colpito dallo stop della primavera 2020: l’unica soluzione, quindi, è portare a termine i campionati. Se però il governo dovesse optare per un nuovo lockdown allora il Piano B diventerebbe indispensabile.

La soluzione della ‘bolla’ permetterebbe di isolare le squadre dal mondo esterno. L’esperienza della NBA, in questo senso, è stata soddisfacente: nessun contagio si è registrato all’interno della megastruttura che ha ospitato le 22 squadre impegnate (numero diminuito progressivamente con il prosieguo dei playoff, fino alle due impegnate nella Finals), ma andrebbe definita nei dettagli e organizzata in un complesso simile.

L’altra soluzione è invece quella dei playoff, da giocare a porte chiuse e comunque almeno al termine del girone d’andata, se non più avanti. Una soluzione storicamente mai gradita in situazioni normali e digerita a malapena come Piano B la scorsa estate, che però potrebbe rendersi necessaria per portare a termine un anno iniziato con grandi speranze e che adesso è tornato a fare i conti con una situazione nuovamente difficile.

OMNISPORT | 12-10-2020 12:05