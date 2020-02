Coronavirus, la serie A va verso una decisione drastica

Il coronavirus colpisce anche il calcio, e i vertici della Figc e delle quattro Leghe (A, B, C e D) stanno valutando diverse ipotesi per garantire il regolare svolgimento dei tornei nelle prossime settimane.

E’ sempre più probabile la decisione di giocare alcuni turni di campionato a porte chiuse, riporta La Repubblica, nella speranza che la situazione possa migliorare a marzo, con l’arrivo della primavera.

Domenica le gare rinviate nel massimo campionato sono state quattro: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Torino-Parma e Inter-Sampdoria. Il calendario da qui al termine della stagione è molto fitto, e ci sono poche date disponibili per recuperare le varie partite, causa Coppa Italia e le due coppe Europee. Altri stop complicherebbero il regolare svolgimento della serie A, mettendola addirittura a rischio.

Il problema più immediato è la partita di Europa League che l’Inter dovrà giocare venerdì al Meazza contro il Ludogorets: il rinvio del match è impossibile per motivi di calendario, e le alternative percorribili sono una gara a porte chiuse o disputare il match su un campo neutro.

Ma c’è preoccupazione anche per la sfida scudetto di domenica prossima all’Allianz Stadium tra la Juventus e l’Inter, che potrebbe svolgersi senza tifosi sugli spalti. Lo sviluppo dell’epidemia nelle prossime ore e nei prossimi giorni saranno decisivi per capire come muoversi.

SPORTAL.IT | 23-02-2020 16:15