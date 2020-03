Coronavirus, la soluzione del Napoli sui rinvii sorprende tutti

Attraverso il responsabile per le relazioni esterne Nicola Lombardo, il Napoli ha proposto una soluzione sui rinvii di alcune partite della serie A per l'emergenza Coronavirus: "Chiediamo che venga fatto andare avanti il campionato, le due partite di Coppa Italia possono tranquillamente essere rinviate a maggio".

"Ci troviamo di fronte un'emergenza mondiale e dobbiamo rispettare le decisioni, ma il calcio è un'industria che va comunque tutelata. A noi questa sembra la soluzione più giusta, si cerca di falsare di meno la competizione. Ne trarrebbero giovamento la Coppa Italia e lo stesso campionato".

"Pensiamo che le competizioni vengano falsate – ha concluso Lombardo -. Sono state spostate delle partite, sarebbe più giusto per la tutela del campionato e delle singole squadre che si faccia giocare Juventus-Inter mercoledì e vengano spostate le due semifinali a maggio".

La decisione di rinviare Juventus-Inter a maggio proprio a causa del virus non è stata per nulla gradita dai nerazzurri. Beppe Marotta alla Gazzetta dello Sport non ha usato giri di parole: "Sono preoccupato per Inter-Sassuolo di domenica prossima. Cosa si fa, come ci si comporta? A porte chiuse non si può giocare, sarebbe assurdo usare uno strumento che solo una settimana prima non è stato considerato adatto per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Le porte chiuse non esistono, stop, fine dei discorsi. E non si parli neppure di rinvio a lunedì: l’Inter ha già subito un danno, abbiamo pagato a caro prezzo, tre giorni dopo peraltro avremmo l’impegno di Europa League".

"Il campionato rischia di non concludersi? Sì, se dovessero saltare altre partite sì. E poi mi chiedo: perché è stata decisa la data di Juve-Inter prima di quella di Inter-Samp? In base a quale principio? Il torneo è falsato. È alterato nei suoi equilibri. Basti pensare solo agli infortuni e alle squalifiche. E poi ci sono gli aspetti psicologici di una squadra, dovuti alla classifica. E ancora: l’Inter è danneggiata, il calendario di maggio è incredibile" ha concluso Marotta.

Intanto nel Consiglio straordinario della Lega di domenica non è stata trovata un'intesa sui recuperi. Secondo Sportmediaset le parti si riuniranno mercoledì a Roma per una nuova assemblea straordinaria.



SPORTAL.IT | 01-03-2020 15:44