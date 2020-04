Coronavirus, la Spagna non si sbilancia

Come in Italia, anche in Spagna è d'attualità il dibattito sulla ripresa del campionato dopo la sosta forzata causata dalla pandemia di Coronavirus.

Al centro della discussione c'è la disponibilità a far effettuare tamponi frequenti ai giocatori per escludere eventuali positività. In Italia se ne discute, in Spagna il Minstero della Salute ha frenato.

Dalla stessa fonte, di conseguenza, arrivano parole scettiche sul ritorno in campo: "Oggi non posso dire se il campionato spagnolo potrà riprendere. Sarebbe un'imprudenza se mi pronunciassi adesso" le parole del Ministro Salvador Illa, riportate dal quotidiano 'As' nella sua edizione online.

SPORTAL.IT | 26-04-2020 19:40