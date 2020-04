Coronavirus, la tragedia di Alzano nelle parole della Moioli

La campionessa azzurra di snowboard Michela Moioli ha raccontato il difficile momento della sua famiglia e della sua città, Alzano Lombardo, a causa della pandemia di Coronavirus. Tra le vittime del Covid-19, purtroppo, anche la nonna della Moioli. Il nonno, inoltre, è tra gli abitanti risultati positivi.

"Alzano è uno dei paesi piu' colpiti da questa pandemia – ha raccontato a 'Fisi Private Room' sulla pagina Facebook della Federazione Sport Invernali -. Viverci è una situazione stranissima, sei in casa e sembra tutto normale, poi accendi la tv e ti rendi conto che non è una bella giornata".

"Questo periodo mi rimarrà dentro, come ai miei concittadini, a tutta la Lombardia, a tutta l'Italia. Ne parleremo per anni. Questa quarantena però ci farà bene se riusciremo a sfruttarla per diventare persone migliori e prenderci più cura di quelli a cui vogliamo bene. Piangiamo tante persone che sono mancate ma è il momento di guardare avanti, sperando che le cose ripartano al più presto".

La Moioli ha poi parlato del suo futuro sportivo: "Ho quasi 25 anni e ho davanti ancora qualche anno, speriamo fino ai Giochi 2026, per andare forte e raggiungere altri risultati. Sarebbe bello arrivarci competitiva e giocarmi delle medaglie".

SPORTAL.IT | 17-04-2020 17:10