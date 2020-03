Coronavirus, l'amarezza di Vincenzo Nibali

Vincenzo Nibali parteciperà alla Parigi-Nizza, corsa a tappe in Francia che andrà in scena da domenica 8 marzo a domenica 15 marzo, per non alterare il programma di preparazione dopo la cancellazione della Tirreno-Adriatico.

"Ho deciso di partecipare alla Parigi-Nizza per mantenere praticamente intatta la mia tabella di marcia verso il Giro – sono le parole dello Squalo riportate da Tuttosport -. Al momento è importante mettere chilometri e giorni di gara nelle gambe. Data la situazione in Italia, il cambio di calendario era praticamente obbligatorio. Sono molto dispiaciuto di non poter gareggiare nel mio Paese e spero che la situazione migliori presto, indipendentemente dalla gara. Alla Parigi-Nizza il mio obiettivo è quello di confermare le buone impressioni che ho avuto all’Ardèche e al Drome Classic e fare un passo in avanti nella condizione. La squadra è molto forte e ben preparata, voglio dare il mio contributo".

SPORTAL.IT | 07-03-2020 10:44