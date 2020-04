Coronavirus, Lamborghini si riconverte: mascherine e visiere 3D

Lamborghini riparte, ma riconvertendo la produzione ancorandosi alle esigenze e del comparto ospedaliero e del territorio in questi tempi in cui si avverte ancora prepotentemente l’emergenza Covid-19. Così come ha deciso di fare la Ferrari, anche la casa automobilistica inizia una nuova era.

L’intero sito si era fermato tra i primi, in anticipo rispetto ai provvedimenti restrittivi emanati dall’esecutivo Conte. adesso la Automobili Lamborghini, gloria dell’Italia e dell’Emilia, riapre e fa riprendere l’attività a Sant’Agata Bolognese, riconvertendo alcuni reparti per produrre mascherine chirurgiche e visione protettive mediche.

Lamborghini produrrà mascherine e visiere in 3D

Protezioni di sicurezza che verranno prodotte nella quantità di 100 al giorno e i cui destinatari sono il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna impegnato nella lotta contro il coronavirus.

“L’iniziativa – comunica la casa automobilistica in una nota – permetterà di realizzare 1.000 mascherine al giorno. Iniziativa affidata nello specifico ad un gruppo di operatrici e operatori di selleria, reparto che si occupa della realizzazione degli interni e della personalizzazione delle vetture”.

In contemporanea, grazie all’utilizzo delle stampanti 3D presenti all’interno dello stabilimento di produzione compositi e presso il reparto di Ricerca e Sviluppo, verranno realizzate visiere protettive mediche in policarbonato, in questo caso 200 pezzi al giorno.

Il comunicato di Lamborghini e le parole di Domenicali

“In un momento di emergenza come questo – commenta Stefano Domenicali, presidente e ceo di Automobili Lamborghini – ci sentiamo di dover dare un contributo concreto. Abbiamo così deciso di supportare l’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi, istituzione con cui da anni abbiamo un rapporto di collaborazione, sia per quanto riguarda la consulenza per la promozione dei programmi di tutela della salute delle nostre persone, tramite professionisti del Policlinico, sia su progetti di ricerca. E’ con l’unione e il sostegno di chi è tutti i giorni in prima linea nella lotta a questa pandemia, che vinceremo insieme questa battaglia”.

VIRGILIO SPORT | 01-04-2020 09:57