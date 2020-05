Coronavirus, l'annuncio di Giovanni Malagò sulla ripresa

Intervenuto in un'intervista ai canali social del Bologna Giovanni Malagò ha fatto un annuncio: "Il Governo ci ha molto rispettato, ci ha chiesto di preparare un documento che è la bibbia della ripresa delle attività. Abbiamo chiesto a tutte le federazioni di indicare specificità di ogni sport, abbiamo integrato tutto ciò con un documento preparato dal Politecnico di Torino e abbiamo agganciato un report dei medici sportivi. Tutti adesso sono pronti per ripartire".

"Le Olimpiadi si faranno perchè se non si dovessero fare vuol dire che il mondo e il pianeta non hanno risolto i problemi – ha continuato -. E se noi, da qui al 23 luglio 2021, non siamo in grado di organizzare i Giochi Olimpici il tema e il problema sarebbe molto più ampio. Ci saranno altri sport che partiranno prima, altre competizioni, però comunque senza pubblico e porte chiuse. L'obiettivo è fare le Olimpiadi nè più nè meno come sono state fatte sino ad adesso".

Sul portabandiera Malagò si è espresso così: "Io penso che, in un Paese come il nostro, il portabandiera, oltre ad essere una persona simbolo, deve essere anche uno che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Pronostico? Simona Quadarella vincerà tre medaglie alle prossime Olimpiadi di Tokyo, nei 400, negli 800 e nei 1500 stile libero, anche se probabilmente non vincerà un oro perchè davanti ha l'americana Katie Ledecky".

Il presidente del Coni non ha risparmiato una frecciata a Virginia Raggi sul progetto Giochi Olimpici 'Roma 2024': "La Sindaca Raggi fece un disastro incredibile. Avevo fatto tutto e preparato tutto, ero lanciatissimo anche contro due mostri come Parigi e Los Angeles, ma la Sindaca Raggi impedì di andare avanti e mi fermò".

"Io per un anno sono stato lì a leccarmi le ferite, poi dopo un anno mi si accese la lampadina e siamo partiti con Milano-Cortina, ricevendo ampio consenso dal CIO. E' stato un danno fatto allo sport italiano incalcolabile".

SPORTAL.IT | 12-05-2020 16:38