Coronavirus, l'appello di Dzeko

L'attaccante della Roma Edin Dzeko in un'intervista a La Repubblica ha lanciato un appello a tifosi e appassionati di calcio: "Dobbiamo avere pazienza. Tutti. Il calcio mi manca e non vedo l'ora di tornare ad allenarmi coi compagni, ma adesso è importante rispettare le regole che ci hanno impartito le autorità: la salute e la sicurezza vengono prima di ogni cosa. Passerà, sono certo che passerà".

"Non è una situazione facile. Non lo è per nessuno e per certi versi una volta ancora dobbiamo avere coscienza del fatto che siamo privilegiati. L'essere fiduciosi, però, è una dimensione che dovrebbe accomunarci. E' bello vedere la gente cantare dalle finestre l'inno della Roma e distribuire speranze".

SPORTAL.IT | 01-04-2020 11:30