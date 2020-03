Coronavirus, l'appello di Josip Ilicic

L'Atalanta ha scelto di porsi in autoisolamento dopo l'esplosione del focolaio di Covid-19 tra i giocatori del Valencia, avversari dei nerazzurri settimana scorsa per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Un dramma ulteriore per una delle città italiane più colpite. Restare a casa sembra essere l'unica soluzione per provare a ridurre i contagi e allora ecco arrivare l'appello del giocatore attualmente più rappresentativo dell'Atalanta, Josip Ilicic, protagonista di una stagione straordinaria.

Lo sloveno ha postato un sentito messaggio su Instagram, rivolgendosi ai propri connazionali in una foto in cui si mostra avvolto dalla bandiera slovena: "Per me va tutto bene perché voglio agire in modo responsabile, resto a casa. Cari amici e sostenitori. In Italia, gli effetti del Coronavirus si fanno sentire più che in qualsiasi altra parte del mondo. Il peggio è negli ospedali che, a causa della pandemia, non possono più fornire adeguatamente assistenza a tutti i pazienti con malattie gravi".

"Chiedo lo stesso trattamento per tutti in Slovenia. Rimanete a casa, agite in modo responsabile, poiché questo è l'unico modo per rimettersi in carreggiata. Buona fortuna e rimanete in salute. #Stai a casa".

SPORTAL.IT | 15-03-2020 20:27