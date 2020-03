Ai microfoni di Rai Sport Beppe Marotta ha lanciato un appello per combattere l'emergenza Coronavirus.

"Come nel calcio vinciamo se siamo squadra e siamo uniti. Ognuno ha il suo ruolo e oggi il nostro ruolo è stare in casa. Io resto in casa" le parole dell'amministratore delegato dell'Inter.

SPORTAL.IT | 31-03-2020 17:11