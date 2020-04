Coronavirus, l'appello di Percassi

Attraverso i canali social dell'Atalanta il presidente Percassi ha voluto fare un appello: "Una Pasqua molto strana, difficile. Dobbiamo essere uniti nel rispettare le regole per vincere anche questa partita. Non avremmo mai pensato di vivere un periodo così. Il mio augurio più grande è che questa situazione passi".

Gli ha fatto eco Mattia Caldara, tornato a gennaio dopo l'esperienza al Milan: "Quest'anno la vivremo in maniera diversa, ma noi da buoni bergamaschi sappiamo di non dover mollare mai per tornare alla normalità il prima possibile".

SPORTAL.IT | 12-04-2020 18:32