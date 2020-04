Coronavirus, l'Atalanta ribadisce: "State a casa"

Sono giornate di sole e bel tempo in Lombardia, che per certi versi rendono ancora più doloroso l'obbligo di restare chiusi in casa per l'emergenza Coronavirus. E anche per questo motivo l'Atalanta ha voluto mandare un messaggio molto chiaro ai suoi tifosi via Instagram.

"Siam bergamaschi e non conosciam confine… ma oggi è tempo di rispettare quello delle mura delle nostre case", si legge nel post in cui si vedono i tifosi assiepati nella curva del Gewiss Stadium, con tanto di bandiera che raffigura il profilo di Bergamo Alta.

Non mancano gli hashtag che hanno contraddistinto queste difficili settimane: #StayAtHome, #iorestoacasa, #distantimauniti e i "territoriali" #BergAMO e #molamia.

SPORTAL.IT | 05-04-2020 20:16