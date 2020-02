Coronavirus, l'Honved tiene a distanza Giuseppe Sannino

Giuseppe Sannino, il tecnico dell’Honved, è stato allontanato dalla panchina della formazione di Budapest. Nella prossima gara Istvan Pisont si metterà al timone.

Una soluzione a tempo, si auspica il minore possibiile, dettata dal timore del Coronavirus.

In una nota la società della capitale magiara ha spiegato che Sannino e il suo vice Alessandro Recenti potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree a rischio: i due, peraltro, non presentano alcun sintomo.

SPORTAL.IT | 26-02-2020 23:41