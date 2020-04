Coronavirus, l'idea di De Zerbi per ripartire

Per il momento l'unica certezza per la Serie A è il divieto per le squadre di far riprendere gli allenamenti prima del 3 maggio, data che potrebbe coincidere con il lockdown deciso dal Governo. Nell'attesa si discute sulle tempistiche per l'eventale ritorno del campionato e sulle modalità.

Un parere inedito arriva dall'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi che, intervenendo a 'Radio Deejay', ha lanciato un'idea a dir poco innovativa, soffermandosi sulle difficoltà che si potrebbero incontrare nel riavviare la preparazione dopo l'inedita e lunga sosta primaverile causata dalla pandemia Coronavirus: "Cambia tutto rispetto all’estate. I tempi saranno più ristretti per questo penso che si possano fare due squadre distinte. Sarebbe un modo nche per preservare dagli infortuni. Si giocherà ogni tre giorni, sarà diverso da inizio stagione. Sarebbe logico fare qualche cambio in più, quella potrebbe essere una soluzione per prevenire gli infortuni e dare più qualità alla partita”.

SPORTAL.IT | 11-04-2020 21:42