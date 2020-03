Coronavirus, l'iniziativa di Messi e del Barça spiazza e commuove

Leo Messi si schiera in prima linea nella lotta al Coronavirus. Il fuoriclasse del Barcellona ha infatti voluto donare un milione di euro all’Hospital Clinic del capoluogo catalano, come confermato da un commosso messaggio pubblicato su Twitter dalla stessa struttura ospedaliera: “Leo Messi fa una donazione per combattere il Covid-19. Grazie mille Leo, per il tuo impegno e il tuo sostegno”.

Parte di quella somma, poi, sarà destinata a un centro medico in Argentina, Paese natale del sei volte vincitore del Pallone d’Oro, sempre attento alle questioni sociali sia del Sudamerica sia della città catalana che lo ha adottato e lo venera tutt’oggi.

Ma non è solo Messi a fare un sacrificio economico per il bene comune. Secondo quanto riportato dalla versione online del quotidiano ‘As’, infatti, i capitani delle sei squadre sportive professionistiche della polisportiva Barcellona stanno esaminando la proposta, avanzata dai vertici societari del club, di una riduzione significativa dello stipendio di tutti i giocatori sotto contratto per il periodo della pandemia.

Leo Messi (calcio), Vicky Losada (calcio femminile), Ante Tomic (pallacanestro), Victor Tomas (pallamano), Sergio Lozano (calcio a 5) e Aitor Egurrola (hockey su pista) si sarebbero già confrontati a tal proposito con i rispettivi compagni di squadra.

Già nei giorni scorsi i componenti della squadra di calcio avevano espresso la loro disponibilità al taglio degli stipendi per ammortizzare le perdite economiche dovute alla pandemia, con una percentuale di riduzione abbastanza significativa, benché l’importo esatto non sia stato ancora reso noto.

Il Barça aveva previsto una spesa di 507 milioni di euro in stipendi nella stagione 2019-2020, il 3% in meno rispetto all’anno precedente. Adesso, però, la società guidata da Josep Maria Bartomeu ha la necessità di contenere contenere l’impatto economico dovuto al calo delle entrate per lo stop globale alle attività sportive, non potendo più raggiungere l’obiettivo di incassare i 374 milioni di euro previsti ad inizio stagione.

25-03-2020