Coronavirus, l'Inter richiama gli stranieri

L'emergenza sta per arrivare ad una svolta, almeno per quanto riguarda il calcio. L'indizio lo regala l'Inter: il club nerazzurro ha deciso di richiamare in Italia tutti i suoi stranieri, partiti per trascorrere la quarantena nei loro rispettivi paesi.

Sono stati quindi invitati a rientrare prima di Pasqua Lukaku, Brozovic, Handanovic, Eriksen, Young, Moses e Godin. Al rientro a Milano i sette dovranno rimanere due settimane di quarantena a casa prima eventualmente di riprendere gli allenamenti, in caso di via libera. Chi ha deciso di restare tra i big è stato Lautaro Martinez, che ha continuato a lavorare nella sua casa milanese.

SPORTAL.IT | 06-04-2020 10:53