Coronavirus, "Liverpool-Atletico è costata 41 morti"

Liverpool Atletico-Madrid, gara valida per gli ottavi di finale di Champions League disputata l'11 marzo scorso davanti a 52.000 spettatori, avrebbe causato 41 vittime in più per il coronavirus, tutti decessi avvenuti tra i 25 e i 35 giorni successivi alla partita.

Lo ha rivelato lo studio condotto da Edge Health, società che analizza i dati per il Servizio Sanitario nazionale britannico, pubblicato dal prestigioso quotidiano britannico 'Times'. Il match di Anfield fu l'ultimo disputato in Inghilterra prima che arrivasse lo stop alle competizioni.

SPORTAL.IT | 24-05-2020 22:21