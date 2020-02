Coronavirus, lo Zalgiris respinge i tifosi dell'Olimpia

La partita di Kaunas in Eurolega, decisiva per il cammino dell'Olimpia e in programma venerdì 28 febbraio alle ore 19, è destinata a complicarsi a causa delle conseguenze del Coronavirus.

Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, lo Zalgiris ha invitato i tifosi di Milano a non recarsi in Lituania per motivi precauzionali "e al fine di prevenire la possibile diffusione del coronavirus".

La società lituana si riserva inoltre "il diritto di adottare tutte le misure necessarie per garantire la prevenzione e l'ordine, incluso il divieto di accesso all'arena in caso di dubbi sulla salute o sicurezza dei visitatori".

SPORTAL.IT | 26-02-2020 20:10