Coronavirus, l'Olimpia si ferma

Una notizia clamorosa colpisce il basket italiano. L’Olimpia Milano ha infatti deciso di interrompere l’attività a causa dell’elevato numero di positività al Coronavirus.

All’indomani della vittoria su Brescia nella settima giornata, è infatti arrivato il comunicato in cui la società annuncia lo stop agli allenamenti:

“A seguito dei test effettuati nella serata di domenica come da protocollo – si legge – Nel gruppo squadra sono emersi numerosi casi di positività al Covid-19. Pertanto, l’attività della squadra è stata immediatamente sospesa. I soggetti positivi, tutti totalmente asintomatici, stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario. Tutto il gruppo squadra verrà sottoposto nella giornata di domani, martedì 10 novembre, ad un ulteriore test di verifica. La società ha immediatamente provveduto ad informare l’ATS e attende istruzioni in merito”.

È quindi in forte dubbio la doppia trasferta in Russia di Eurolega: martedì a San Pietroburgo contro lo Zenit e venerdì contro il Khimki.

OMNISPORT | 09-11-2020 23:25