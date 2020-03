Coronavirus, Lukaku si sfoga dalla quarantena

Il dibattito presso le istituzioni calcistiche sulle regole da darsi quando il pallone tornerà a rotolare dopo la tragedia Coronavirus va di pari passo con l’attesa per una data certa sulla ripresa, che dipende dalla volontà del Governo e ovviamente dai numeri del contagio. I calciatori provano intanto a restare in allenamento sfruttando le proprie palestre personali e spesso postando i propri sforzi sui social per sentirsi meno soli e coinvolgere i tifosi.

Tra i più attivi in questo senso c’è Romelu Lukaku, che sta però vivendo l’isolamento con parecchia sofferenza. Ospite del canale YouTube dell'ex bomber dell'Arsenal Ian Wright, il centravanti belga dell’Inter ha raccontato il proprio dramma personale, quello della lontananza dalla propria famiglia e in particolare dal figlio: “Mi manca la quotidianità: stare con mia mamma, che ha il diabete, stare con mio figlio o con mio fratello. Sto pensando a tutti. Non puoi avere un contatto normale con gli esseri umani. Non posso andare fuori, non posso fare shopping. Sono rinchiuso. Un giorno sono quasi andato fuori di testa”.

Lukaku ha poi descritto la propria giornata, inevitabilmente scandita da appuntamenti fissi destinati a ripetersi ogni giorno: “Sono un ragazzo fortunato, questi momenti mi stanno facendo ripensare a ciò che ho vissuto da bambino. Mi manca allenarmi e giocare davanti ai tifosi. Ora inizi ad apprezzare ciò che hai. Sto osservando un regime particolarmente restrittivo. A mezzogiorno arriva puntuale il pranzo, io mangio pesce e verdure".

Infine un dettaglio… fisico-atletico su come il 9 nerazzurro ha scelto di tenersi in forma: “Mi hanno procurato una bici da camera: tutti i giocatori vivono nel centro della città, non avevo spazio, quindi ho chiesto nella nostra chat di gruppo chi avesse una cyclette. Dopo due ore hanno portato una bicicletta a tutti”.

Arrivato a tre quarti della prima stagione in Italia, Lukaku ha conquistato la critica e i tifosi dell’Inter almeno dal punto di vista realizzativo: 23 le reti segnate in 35 presenze tra tutte le competizioni, campionato, Champions League, Europa League e Coppa Italia. In Serie A sono in particolare 17 le marcature in 25 presenze, alla media di un gol ogni 126 minuti. L’ultima partita prima dello stop forzato, contro la Juventus, non è stata una delle migliori di Lukaku, pronto però a guidare l’Inter alla ripresa verso il rush finale in campionato e in Europa League.



SPORTAL.IT | 19-03-2020 20:17