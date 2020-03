Coronavirus, Marotta: "Ora serve responsabilità"

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta in una lettera sulla pagina Instagram ufficiale dell'ADISE, l'associazione italiana direttori sportivi, si è rivolto ai ds italiani con queste parole: "In un momento così difficile, costretti (giustamente) all'isolamento che ci comporta la lontananza fisica dal lavoro e in molti casi anche dagli affetti più cari, siamo chiamati tutti a un alto senso di responsabilità per far sì che si possa riprendere quanto prima una vita normale".

"Sia pure da lontano vi rivolgo questo messaggio, per farmi sentire idealmente vicino a ciascuno di voi. Nel contempo vi informo che l'A.Di.Se., visto l'attuale blocco di ogni attività sportiva, ha avviato contatti con le varie Leghe affinché possa essere garantita la sicurezza economica vostra e delle vostre famiglie".

SPORTAL.IT | 24-03-2020 08:27