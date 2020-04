Coronavirus, Milan: novità sul rientro di Ibrahimovic in Italia

Zlatan Ibrahimovic resta in Svezia, almeno per ora. L’attaccante del Milan, in questi giorni, si sta allenando con l’Hammarby, club del suo Paese di cui è co-proprietario, e non ha ancora previsto la data in cui rientrerà in Italia per riunirsi ai compagni di squadra, mentre gli altri giocatori andati dalle loro famiglie all’estero sono già a Milano (per osservare i 14 giorni di quarantena) con l’eccezione di Ibra e di Franck Kessie, bloccato dalla scarsità di mezzi di collegamento dalla Costa d’Avorio.

“Zlatan è stato a casa a Stoccolma con la sua famiglia per un po’ durante la pausa in Europa e aveva voglia di toccare nuovamente la palla. Ne siamo stati felici” aveva dichiarato il direttore sportivo dell’Hammarby, Jesper Jansson, pochi giorni fa.

Nel Paese scandinavo, però, cresce di giorno in giorno la paura per la diffusione del Coronavirus: il numero dei contagiati è aumentato e anche la Svezia potrebbe rendere più rigide le restrizioni agli spostamenti.

Si rende quindi necessaria una decisione rapida: Ibrahimovic attenderà l’ok ufficiale per la ripresa dell’attività calcistica nel nostro Paese, che potrebbe arrivare domani dopo l’incontro tra il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

Ibrahimovic, comunque, si dice pronto fisicamente per ricominciare gli allenamenti. Il suo livello di preparazione sarà già alto rispetto ai compagni di squadra rimasti in Italia o andati all’estero ma comunque costretti per diversi giorni a restare a casa.

Nel frattempo, la dirigenza del Milan è in costante contatto con il bomber, che nei due mesi trascorsi dal suo arrivo alla sospensione del campionato si è rivelato pedina fondamentale per la risalita in classifica della squadra allenata da Stefano Pioli.

SPORTAL.IT | 21-04-2020 19:59