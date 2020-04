Coronavirus, Moratti 'chiude' la stagione e non risparmia critiche

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, non è affatto convinto dalla prospettiva che la Serie A possa tornare in campo per completare la stagione 2019/20, interrotta nei primi giorni di marzo per l'emergenza coronavirus e prossima al riavvio dopo la riapertura del Governo agli allenamenti collettivi delle squadre professionistiche, prevista per il prossimo 18 maggio.

Anche se la Lega Serie A, la Federcalcio, il Governo stesso stanno ragionando sui protocolli di sicurezza da applicare, l'ex patron nerazzurro non ha dubbi: "Per quanto mi riguarda dovremmo pensare al prossimo campionato – ha dichiarato alla trasmissione 'Tutti convocati', su Radio24 -, rincorrere il rientro credo sia molto pericoloso, oltre che una perdita di tempo".

"Il futuro c'è – ha poi aggiunto Moratti, cercando comunque di apparire ottimista nella visione d'insieme a lungo termine -. Con pazienza infinita e spirito di sacrificio attraverseremo questo momento disgraziato, contro un nemico invisibile".

"Dobbiamo seguire i medici e fare scelte intelligenti – ha proseguito Moratti, parlando anche della sua città – La qualità di Milano, come del Paese, non scompare. La città si riprenderà, il coronavirus porterà un cambiamento in diversi settori non solo nel calcio. Molte nazioni hanno preso un colpo quasi da ko. Questa è una lezione, involontaria, che ci mette nelle condizioni di dover cambiare le cose".

Nonostante le parole di Moratti, le venti società di Serie A si stanno organizzando per il rientro in campo. In questo senso, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina si è detto ottimista: "La nostra Commissione medico scientifica ha stilato un protocollo molto rigoroso – ha detto -, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza".

"Siamo comunque pronti ad integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, del Coni e riconoscendo l'FMSI quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto" ha poi aggiunto il numero uno del calcio italiano.

SPORTAL.IT | 28-04-2020 16:31