Coronavirus: morto a 37 anni l'ex presidente della Pergolettese

Il Coronavirus sconvolge di nuovo il mondo del calcio: l’ex presidente della Pergolettese, Andrea Micheli, è morto a soli 37 anni dopo aver contratto il Covid-19. Micheli era ricoverato dalla scorsa settimana nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Milano, e versava in condizioni critiche.

“U.S.PERGOLETTESE è affranta e piange la perdita di ANDREA MICHELI, ex Presidente della Società (dal 2012 al 2016)e da sempre sponsor e tifoso. A CESARE, ANNA e a tutta la famiglia MICHELI, le più sentite condoglianze da parte di tutti i componenti della Società”, è il messaggio del club di Crema, che milita in Serie C.

Micheli, che al primo anno di presidenza del club aveva vinto il campionato di Serie D guadagnandosi la promozione in C, viveva nella sua Pizzighettone, dove era molto noto e apprezzato anche dopo aver lasciato l’incarico nel 2016.

SPORTAL.IT | 23-03-2020 09:50