Coronavirus, morto Norman Hunter

Norman Hunter, leggenda del Leeds è morto a 76 anni per le conseguenze per Coronavirus. L'ex difensore della Nazionale inglese, campione del mondo nel 1966, era ricoverato in ospedale dallo scorso 10 aprile.

Il Leeds in una nota ha spiegato che la sua scomparsa lascia un "grande vuoto" nel club. Hunter ha giocato nei Whites dal 1962 al 1976, prima di chiudere la carriera militando altri tre anni prima nel Bristol City, poi nel Barnsley.

Oltre al Mondiale vinto in casa, Hunter vanta la conquista di due campionati inglesi, una FA Cup, e due Coppe delle Fiere. E' considerato uno dei più grandi calciatori britannici di sempre.

SPORTAL.IT | 17-04-2020 13:42