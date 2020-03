Coronavirus, MotoGp: altre 3 gare in bilico. Scuderie a rischio

La MotoGp si prepara a nuovi, dolorosi, rinvii. Dopo la cancellazione e lo spostamento delle prime quattro tappe del Motomondiale, l’ultima versione del calendario prevede l’avvio della stagione a maggio, con il Gran Premio di Jerez in Spagna, seguito dalle tradizionali tappe di Le Mans (in Francia) e del Mugello in Italia.

Ma l’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus in Europa porterà probabilmente a un altro scontato rinvio. Tutti e tre i Gran Premi sono infatti a rischio: in Spagna e in Italia il blocco delle attività è quasi totale, e anche la Francia sta raggiungendo per tappe lo stesso livello di quarantena, chiudendo tra l’altro tutte le frontiere.

Secondo le ultime ipotesi, si potrebbe ripartire in Catalogna il 7 giugno. O almeno così sostiene il team principal della Ktm Tech 3 e presidente dell’associazione delle scuderie Irta, Herve Poncharal: “Chiunque pensi che si potrà iniziare la stagione il 3 maggio a Jerez è un illuso. Questa è la mia opinione personale. Ho il forte sospetto che tutti i Gran Premi di maggio, cioè Jerez, Le Mans e il Mugello, saranno in grave pericolo. Potremmo ritenerci fortunati se si partirà col GP di Catalogna il 7 giugno”, ha detto a Speedweek.

L’emergenza Coronavirus rischia inoltre di mandare in crisi tanti team privati di MotoGp, Moto2 e Moto3, che senza Gran Premi, sponsor e diritti tv rischiano il fallimento in tempi rapidi se non interverrà Dorna. Al momento, riporta Corsedimoto.com, è previsto un rimborso una tantum: da chiarire la cifra. Carmelo Ezpeleta ha rassicurato tutti.

SPORTAL.IT | 19-03-2020 15:30