Coronavirus, MotoGp nei guai: salta anche il quinto Gran Premio

Il Mondiale di MotoGp slitta ancora, a causa dell'emergenza Coronavirus. Dopo il rinvio delle gare in Thailandia, Texas e Argentina, e la cancellazione di quella che doveva essere la corsa d'esordio, in Qatar, è saltato anche il quinto Gran Premio della stagione in Spagna: la gara di Jerez de La Frontera, in programma dall'1 al 3 maggio, è stata infatti rinviata a data da destinarsi.

Questo il comunicato diffuso da FIM, IRTA e Dorna: "A causa dell’attuale epidemia di coronavirus, l’evento al Circuito de Jerez-Angel Nieto è stato rinviato. La FIM, l’IRTA e la Dorna Sports si rammaricano di annunciare il rinvio del Red Bull Gran Premio de España, che si sarebbe tenuto al Circuito de Jerez-Angel Nieto dal 1 al 3 maggio. L’attuale epidemia di Coronavirus ha obbligato la riprogrammazione dell’evento".

"Poiché la situazione rimane in uno stato di costante evoluzione, una nuova data per il GP di Spagna non può essere confermata fino a quando non diventerà più chiaro quando sarà possibile organizzare l’evento. Un calendario rivisto verrà pubblicato non appena disponibile".

Il Mondiale di MotoGp dovrebbe cominciare ora a Le Mans, in Francia, il 17 maggio, ma è probabile che anche quell'appuntamento verrà rinviato. Impossibile al momento decidere nuove date, a breve verrà comunicato un calendario (molto) provvisorio. Chiaramente a forte rischio anche il Gp d'Italia al Mugello, in programma due settimane dopo.

Rimandato anche il Gp di MotoE, il cui Mondiale doveva iniziare proprio sul tracciato di Jerez dall'8 al 10 aprile. La Spagna, con l'Italia, è uno dei Paesi più colpiti dall'epidemia di Coronavirus.

SPORTAL.IT | 26-03-2020 12:27