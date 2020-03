Coronavirus, MotoGp: Valentino Rossi spiega come cambia il suo futuro

Valentino Rossi in una intervista a Sky ha parlato della decisione che dovrà prendere nei prossimi mesi sul suo futuro. Il Coronavirus ha sconvolto i suoi piani: l'obiettivo era decidere a maggio, dopo le prime corse, ma la pandemia lo costringe per forza di cose a ritardare la sua decisione almeno di un paio di mesi.

"Speravo di fare qualche gara per decidere se continuare, magari dopo la prima parte di stagione. Adesso slitta tutto. Mi piacerebbe fare un po' di gare per capire quanto posso essere competitivo, è questa la cosa importante. Abbiamo capito che non avremmo corso in Qatar la domenica prima di partire. Questo scombussola tutto, bisognerà capire quando riusciremo a correre".

"Sarebbe importante fare più gare possibili ma non è detto che dobbiamo farne per forza 19 o 20. La doppia gara in stile Superbike potrebbe essere un'idea, ma io preferirei un campionato con 12-13 gare, che è il limite minimo. Ne perderemmo 7 ma ne faremmo 13 bene, al massimo, mantenendo il format della MotoGp. Vedremo cosa decideranno la Dorna ma soprattutto il virus".

Sulla sua quarantena a Tavullia: "E' una situazione difficile, che non ci saremmo mai aspettati. Io sono a Tavullia, a casa mia, qui la situazione è molto difficile, siamo molto colpiti dal virus: ci sono un sacco di persone che stanno male a Pesaro, nella Romagna, nella provincia di Rimini, siamo tutti confinati a casa. Abbiamo visto immagini difficili anche a Bergamo e Brescia, è quasi un bollettino di guerra. Ho tanti amici lì, soprattutto bergamaschi, in questo periodo sono io che tifo per loro".

"Io sono fortunato perché qui ho una piccola palestra e cerco di allenarmi tutti i giorni. Faccio un allenamento leggero ma cerco di mantenermi in forma. Il resto è tempo ludico e guardo film e serie, gioco al simulatore con gli altri piloti. Diventare papà? Enzo Ferrari diceva che quando i piloti fanno un figlio perdono un secondo a giro. Vista la mia situazione, non posso permettermelo…".

SPORTAL.IT | 21-03-2020 16:53