Coronavirus, Nainggolan si sfoga: "Ho paura per mia moglie"

L'ex centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan, attualmente al Cagliari, in un'intervista alla tv belga Vier ha raccontato la situazione difficile che si sta vivendo in Italia a causa dell'epidemia di Coronavirus, confessando tutta la preoccupazione per sua moglie.

Claudia Lai sta lottando da mesi contro un tumore: "Ha ovviamente un sistema immunitario debole. Spero che tutto questo passi presto perché lei è in continuo rischio. Le terapie sono state rimandate e stiamo evitando gli ospedali. Ho paura per lei, devo ammetterlo. Ho il timore di contagiarmi se esco a fare la spesa e di trasmetterle il coronavirus".

La lotta contro la malattia prosegue bene, "ora è in fase di conservazione. Io prendo tutte le precauzioni del caso e seguiamo le indicazione dei medici".

Sulla sua quarantena forzata Nainggolan si esprime così: "Tutto sommato sono sereno, aspetto notizie e continuo ad allenarmi a casa, anche se questo modo di vivere non è fatto per me. Stare a casa dopo un po' diventa una noia assurda".

"Gioco un po’ con i compagni alla PlayStation, cerco di passare il tempo. Ieri ho fatto una torta con mia figlia ma è uscita così così, poi ogni tanto faccio qualche dj set per passare un momento di svago. Appena finisce questa quarantena, voglio fare una bella serata come una volta… E adesso dopo tutto questo tempo spero di giocare fino a 50 anni".

SPORTAL.IT | 26-03-2020 13:38