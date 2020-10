Coronavirus, Napoli ancora al centro di un caso: "L'AZ non parta"

Le polemiche relative alla decisione del Giudice Sportivo di assegnare il 3-0 a tavolino alla Juventus per la partita contro il Napoli sono ben lontane dal concludersi. Il club azzurro è pronto infatti a dare battaglia nei successivi gradi di giudizio, ma intanto si profila all’orizzonte un altro caso analogo in vista della gara di Europa League tra l’Az Alkmaar e la squadra allenata da Rino Gattuso.

La differenza sostanziale sta nel fatto che questa volta il Napoli non sarebbe la squadra chiamata a partire nonostante l’elevato numero di positività al Coronavirus all’interno del proprio gruppo, bensì quella destinata a ospitare un avversario con tanti contagiati.

La squadra olandese denuncia infatti ben nove casi di Coronavirus tra gruppo squadra e corpo tecnico. Un numero molto elevato se si considera che alla base del caso scoppiato per Juventus-Napoli c’erano solo due azzurri positivi, Eljif Elmas e Piotr Zielinski.

Nel capoluogo campano si respira quindi inevitabile preoccupazione considerando anche che la regione è di quelle con numeri più elevati in fatto di contagiati. Ecco allora la decisa presa di posizone dell’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello in vista della normale disputa della partita che si dovrebbe giocare giovedì 22 ottobre alle ore 18.55 al San Paolo”: “Ci sono 9 contagiati e quindi l’AZ Alkmaar non dovrebbe partire – ha detto Borriello a ‘Radio Punto Nuovo’ – Si tratta di un mini-focolaio, ci potrebbe essere un nuovo caso come per Islanda-Italia Under 21. Serve responsabilità L’AZ andrebbe messo in isolamento con il rinvio della partita”.

Come per la gara contro la Juventus, quindi, sembra poter giocare un ruolo determinante il parere dell’Asl: “Il Comune non credo che possa intervenire, ma se lo fa l’Asl bisogna capire cosa succederebbe” ha aggiunto Borriello.

“Se la Asl ha impedito al Napoli di partire per giocare contro la Juventus, ora bisogna essere consequenziali – la conclusione – Abbiamo una guerra in corso con la Lega e la Giustizia Sportiva, il Napoli si gioca un campionato per questa partita contro la Juve, può decidere una stagione: bisogna essere attenti, allora, con quello che deve accadere con l’arrivo dell’Az a Napoli”.

OMNISPORT | 19-10-2020 17:47