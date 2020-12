Coronavirus, Napoli: Hysaj è negativo

Il Napoli ha comunicato attraverso i propri canali social che, oltre a Rrahmani, anche Elseid Hysaj, ultimo giocatore ad essere ancora positivo nel gruppo squadra partenopeo, è risultato negativo al tampone.

Hysaj era rimasto in isolamento dopo gli impegni con la nazionale albanese. Adesso, però, potrà riprendere gli allenamenti in gruppo agli ordini di mister Gennaro Gattuso in vista dei prossimi impegni in campionato ed Europa League.

Il terzino, in ogni caso, non è tra i convocati per la sfida di giovedì contro l’AZ.

OMNISPORT | 02-12-2020 19:37