Coronavirus, Nazionale in bilico: "Vogliamo annullare Germania-Italia"

L'emergenza Coronavirus sta scatenando un'autentica rivoluzione nei calendari sportivi delle prossime settimane e mesi, con diversi eventi che sono stati rinviati o annullati mentre altri (a partire dalle partite della nostra serie A) si disputeranno a porte chiuse. Ma alcuni effetti importanti potrebbero colpire anche la nostra Nazionale, in vista della preparazione a Euro 2020.

Il 31 marzo è infatti prevista un'amichevole tra Germania e Italia, da disputarsi a Norimberga e che rappresenta senz'altro uno degli snodi cruciali per Azzurri e teutonici in vista dell'assalto al titolo continentale. Peccato che nel frattempo la città bavarese si è espressa perché non arrivino sul suo suolo tifosi italiani.

Lo spiega la 'Bild', secondo cui l'amministrazione locale sarebbe preoccupata dall'arrivo in città di molti sostenitori della nostra Nazionale provenienti dal Nord Italia (e magari da zone interessate in maniera più massiccia di altre dai contagi da Coronavirus). Un'ipotesi che a Norimberga vorrebbero scongiurare.

"Sulla base delle informazioni che abbiamo raccolto allo stato attuale, la città di Norimberga sarebbe favorevole alla cancellazione della partita. Ci si attende infatti l'arrivo di molti sostenitori italiani proprio dall'area a rischio del Paese", ha spiegato alla 'Bild' una portavoce del Comune tedesco.

La decisione in merito dovrebbe arrivare entro il prossimo mercoledì, ma nel frattempo anche la Nazionale attende di conoscere il proprio destino: l'Italia di Roberto Mancini debutterà negli Europei il 12 giugno contro la Turchia, prima di allora ha in programma diverse amichevoli.

Dopo la sfida con la Germania, infatti, gli Azzurri dovrebbero affrontare l'Inghilterra il 27 marzo a Londra, San Marino il 29 maggio a Cagliari e la Repubblica Ceca il 4 giugno a Bologna.

Sempre ammesso che nel frattempo non arrivino nuove rivoluzioni nei vari calendari sportivi.

SPORTAL.IT | 05-03-2020 21:02