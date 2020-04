Coronavirus, Nicchi annuncia novità su Var e ripartenza

Durante l'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport Marcello Nicchi ha un'importante novità sul Var: "Forse diminuirà il numero di persone: oggi sono sei, potrebbero essere meno, ma il Var ci sarà: la società che si occupa di tutta la tecnologia ci ha assicurato che le stanze con le apparecchiature saranno sanificate e si manterranno le distanze di sicurezza".

"Potremmo mandare a dirigere chi abita vicino alla città dove si gioca – ha anche annunciato -. Un piccolo margine di rischio calcolato ci sarà, ma dovremo essere bravi a renderlo minimo attraverso scelte di buon senso. Per il settore arbitrale penso ad esempio a designazioni che prevedano viaggi brevi e spero che non vengano subito impugnate da chi vuole fare polemica".

"Di arbitri in queste settimane non ha parlato quasi nessuno. Ma se ci saranno le condizioni per ripartire saremo pronti. Abbiamo fatto le cose per bene, senza aver avuto il bisogno di sbraitare o straparlare sui giornali o nelle riunioni istituzionali dove in qualche caso sembravamo non esistere. Mentre una cosa dovrebbe essere chiara a tutti: senza l’arbitro non si gioca".

"Tutti gli arbitri si sono allenati in questo periodo seguendo tabelle personalizzate preparate in base alle singole esigenze e alle situazioni logistiche e alle disponibilità di spazio – ha sottolineato Nicchi -. Non possiamo comportarci come una squadra di club e portare in ritiro un mese arbitri che vengono da tutta Italia".

"Visto che si sono allenati basterà un primo ciclo di 7-10 giorni per riprendere la forma ottimale. Non a Coverciano perchè la struttura è stata utilizzata per ospitare i malati di coronavirus ma abbiamo trovato alcune strutture in Toscana e nel Lazio con campi, foresteria e centri medici che farebbero al caso nostro".

