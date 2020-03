Coronavirus: novità sulle condizioni di Dybala, Rugani e Matuidi

La Juventus ha ultimato tutti i tamponi sui giocatori: solo Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala sono risultati positivi al Coronavirus. Adesso i tre dovranno terminare il loro periodo di quarantena, ma per risultare completamente guariti dovranno sottoporsi a due ulteriori tamponi nell'arco di 24 ore: se risulteranno negativi ad entrambi i test verranno dichiarati guariti.

Rugani sarà il primo ad effettuarli, al termine dei 14 giorni di quarantena, iniziati dalla scoperta della positività al virus. Per lui solo inizialmente qualche linea di febbre. Matuidi, risultato positivo il 17 marzo, dovrà aspettare fino ad aprile. Lo stesso per Dybala, positivo il 21 marzo: l'isolamento per forza di cose dovrà essere prolungato.

E' finito invece l'isolamento domiciliare per l'Inter, iniziato 15 giorni fa dopo positività al Covid-19 di Rugani, seguita al big match giocato a Torino l'8 marzo. I giocatori nerazzurri continueranno ad allenarsi nelle proprie case secondo il programma deciso dalla società, e seguiranno le indicazioni anche per quanto riguarda il regime alimentare.

Al momento nessun componente della squadra ha mostrato sintomi e non sono stati necessari tamponi.

SPORTAL.IT | 23-03-2020 16:46