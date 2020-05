Coronavirus, nuove date ufficiali per Giro, Tour e Vuelta

L’Unione Ciclistica Internazionale ha confermato nel pomeriggio di martedì, sul proprio sito ufficiale, le nuove date del calendario 2020, segnato fortemente dallo stop alle attività sportive per l’emergenza coronavirus. Tra le corse riprogrammate anche le tre grandi corse a tappe (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España) oltre a grandi classiche come Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico e Giro di Lombardia.

Il calendario completo del World Tour 2020

Il Giro d’Italia si correrà in ottobre, dal 3 al 25 e si sovrapporrà con la partenza della Vuelta, che scatterà il 20 ottobre per concludersi l’8 novembre. A far partire la stagione dei grandi giri sarà, quindi, il Tour de France, che inizierà il prossimo 29 agosto per concludersi il 20 settembre.

Per quanto riguarda le classiche in territorio italiano, la Strade Bianche sarà recuperata il 1° agosto, data di ripresa ufficiale della stagione, la Milano-Sanremo l’8 dello stesso mese, la Tirreno-Adriatico inizierà l’8 settembre per concludersi 6 giorni dopo (sovrapponendosi quindi con il Tour de France) mentre il Giro di Lombardia si disputerà il 31 ottobre.

“Abbiamo creato un calendario solido, realistico e coerente – ha dichiarato in merito il presidente dell’Uci, David Lappartient, sul sito ufficiale della federazione mondiale -. Abbiamo fatto tutto ciò nel più breve tempo possibile, in linea con le informazioni disponibili con l’evoluzione della pandemia“.

“I corridori, le squadre e gli organizzatori adesso hanno tutte le date a disposizione per programmare il rientro alle corse, previsto per il 1° agosto – ha aggiunto il numero uno del ciclismo mondiale -. Si tratta di un passo molto importante che tutta la comunità ciclistica, fortemente colpita dal punto di vista finanziario dalla pandemia, stava aspettando”.

“Vorrei riconoscere lo spirito di solidarietà di tutte le componenti in causa e il coraggio di tutte le famiglie dei ciclisti professionisti dimostrati in questi giorni difficili. Continueremo ad andare avanti verso la ripresa della stagione, senza dimenticare l’importanza della salute degli atleti, che resta la priorità.

SPORTAL.IT | 05-05-2020 16:55