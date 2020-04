Coronavirus: nuove disposizioni, Fonseca non ci sta

Ai microfoni di TeleRadioStereo Paulo Fonseca ha commentato la decisione del Governo di non riaprire gli allenamenti di squadra: "Difficile da capire: ora possiamo correre al parco dove ci saranno molte persone e non a Trigoria dove ci sono le condizioni per fare lavori individuali. Abbiamo tre campi in cui dividere i giocatori, sarebbe tutto in regola".

Anche Tommasi parlando alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Non troviamo un senso alla decisione del Governo sulle modalità di ripartenza dello sport. Non sto parlando della ripresa della stagione appesa a tante incognite ma della possibilità per i giocatori di allenarsi in strutture dove sono controllati".

SPORTAL.IT | 29-04-2020 15:25