Coronavirus, nuove tensioni in F1: Ferrari sotto accusa

L'emergenza Coronavirus apre nuove divisioni all'interno del circus della Formula 1. Da una parte ci sono una serie di team che per evitare il fallimento per i continui rinvii dei Gran Premi puntano a una decisa riduzione dei costi, dall'altra alcune grandi scuderie, come Ferrari e Red Bull, che invece farebbero resistenza.

"La Formula 1 è in una condizione molto fragile in questo momento e diversi team rischiano di fallire", è l'avvertimento del boss della McLaren Zak Browna poche ore dall'incontro che si terrà in giornata tra i rappresentati delle varie scuderie e Liberty Media, la società che detiene i diritti del Mondiale.

"Questa situazione è potenzialmente devastante: e se lo sarà anche praticamente per più di due team, allora saranno guai per tutta la Formula 1". Il budget cap è fissato dal 2021 a 175 milioni di dollari, e ci sarebbe già l'accordo a ridurlo a 150. Ma secondo tanti team non basta: l'obiettivo è scendere a un limite di 100 milioni.

"Basta guardare a quel che sta succedendo nel mondo attorno a noi per capire che quel budget va ridotto: al momento stanno scomparendo due squadre, e se non si cambia ne potrebbero saltare altre due".

Ma l'ulteriore taglio dei costi per dare ossigeno ai piccoli team non piace affatto a Ferrari e Red Bull, che secondo la Bbc si starebbero opponendo a questa soluzione. Meno forte la resistenza della Mercedes, che avrebbe aperto alla possibilità di scendere sotto i 150 per salvare il futuro della F1.

SPORTAL.IT | 06-04-2020 12:17