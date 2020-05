Coronavirus, nuovo incontro Lega-Figc sul protocollo

Le società di Serie A continuano a discutere sul protocollo di sicurezza che dovrebbe garantire, entro poche settimane, la ripresa ufficiale del campionato di calcio dopo lo stop per la pandemia di coronavirus. A tal proposito la Lega Serie A, attraverso un comunicato stampa, ha annunciato un nuovo incontro con i medici sportivi e la Federcalcio per la mattinata di venerdì, che servirà a studiare nuove soluzioni da proporre e poi condividere con il governo e il comitato tecnico-scientifico.

“Si è svolta questo pomeriggio in video conferenza una riunione tra rappresentanti delle Società e medici delle stesse per un’analisi delle indicazioni sulla ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio – si legge nella nota di Lega Serie A -. L’incontro si è svolto in un clima propositivo e di collaborazione tra Club e componente medica, con l’obiettivo di trovare soluzioni idonee e praticabili nell’applicazione delle istruzioni ricevute, con particolare riferimento alla quarantena di gruppo e alla responsabilità dei medici sportivi”.

Il comunicato termina con l’annuncio della riunione: “A tale proposito domani mattina (venerdì 15 maggio, ndr) la Lega Serie A, insieme ai vertici della FMSI e al Dott. Nanni, si riunirà con la Figc, per individuare insieme un percorso costruttivo di confronto con il Ministro della Salute, con il Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, con il CTS, e giungere a un protocollo condiviso”.

