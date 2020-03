L'Olimpia Milano è in isolamento ma "non c'è alcuna preoccupazione particolare", come riferisce all'Ansa una fonte qualificata del club.

La quarantena è dovuta ai contatti avvenuti nove giorni fa in Eurolega con il Real Madrid, un cui giocatore è risultato oggi positivo al coronavirus. I blancos sono attualmente in quarantena.

A Milano gli allenamenti sono quindi annullati fino a data da destinarsi, i giocatori resteranno a casa in quarantena.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 13:41