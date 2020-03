Coronavirus, Paolo Maldini rassicura sulle sue condizioni

A tre giorni dalla notizia del contagio al Coronavirus, Paolo Maldini ha preso la parola per spiegare il proprio stato di salute.

Il direttore dell'area tecnica del Milan, il cui tampone era positivo come quello del figlio Daniel, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram, nel quale ringrazia i tifosi per i tanti messaggi d'affetto ricevuti, ed esprime poi orgoglio per il lavoro svolto da medici, infermieri, Protezione Civile e forze dell'ordine.

"Buongiorno a tutti, volevo ringraziare tutte le persone che attraverso i social hanno fatto arrivare il loro amore e la loro preoccupazione per le condizioni di salute mie e di mio figlio. Noi stiamo bene, dovremo riuscire a debellare questo virus nel giro di una settimana. Grazie del vostro affetto, che non manca mai. Io vorrei anche ringraziare tutti quei dottori, infermieri, operatori sanitari, Protezione Civile e forze dell’ordine, che stanno affrontando questa emergenza col massimo della professionalità e con un coraggio enorme. Ci fate sentire orgogliosi di essere italiani, grazie ancora".



SPORTAL.IT | 23-03-2020 22:50