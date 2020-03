Coronavirus, Pelè in isolamento

A pochi mesi dal compleanno numero 80, che cadrà il 23 ottobre, Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelè, sceglie di non correre rischi in tema di prevenzione del Coronavirus.

Il tre volte campione del mondo brasiliano ha infatti optato per l'isolamento volontario nella propria casa di Guarujá, nello Stato di San Paolo.

O'Rei è nella fascia di età più a rischio (la mortalità è del 15%), da qui la scelta in totale autonomia.

L'annuncio arriva un mese dopo quello drammatico del figlio Edinho, che aveva affermato che il padre è vittima di una forma di depressione: “Mio padre è in imbarazzo, non vuole uscire in strada, farsi vedere, praticamente non lascia mai la casa".

SPORTAL.IT | 19-03-2020 23:27